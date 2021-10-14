إشادة عربية ودولية بسباق دروب تشرين الدولي للدراجات

البعث ميديا – اللاذقية خالد جطل- نورا جولاق- رولا ديب

حظي سباق دروب تشرين الدولي الثاني للدراجات الهوائية بإشادة عربية ودولية من المشاركين ،

أما على صعيد المنافسات فقد أكد لاعبو ولاعبات منتخب سورية تميزهم في السباق الذي يقام برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع محافظة اللاذقية والاتحاد الرياضي العام.

حيث تميّز أبطال منتخباتنا الوطنية بقوة ونجحوا بالتفوق على أقرانهم العرب والروس بعدة فئات من منافسات اليوم الثاني للسباق والمخصص للفردي ضد الساعة ففي فئة الإناث تم اعتماد مسافة المسار 21 كم، نالت لاعبات منتخبنا الوطني (أ) المراكز الثلاث الأولى على التوالي 1- مرح خضير،2- سحاب غيبور، 3- مريم خلوف ،وفي سباق تحت 23 سنة تم تكريم اللاعبات الثلاث دايانا لابيتوفا و هيلين طراف، مها شملص ، وذهبت المراكز الثلاث الأولى للشابات لمنتخبنا الوطني كالتالي 1- ميران فارس من سورية (أ)، 2- لجين الحسن من سورية( ب) 3- ساندي درغام من سورية(ب)، أما ترتيب الناشئات فجاء كالتالي 1- الروسية صوفيا سوركولاتوفا ، 2- ساندي أسعد من سورية(ب)، 3- لاعبتنا فاطمة شوك سورية(ب).

واسفرت منافسات سباق الفردي ضد الساعة للرجال ومسافته 42 كم عن النتائج التالية : 1- يوسف سروجي سورية (أ)، 2- العراقي أحمد سنيسل ، 3- جميل شعبان سورية (أ)، فئة تحت 23 سنة: 1- أنس الصباهي سورية (أ)، 2- الروسي الكسندر نيستافستي ، 3- اللبناني عبد العزيز المانع ثالثاً، فئة الشباب : 1- أحمد الحايك سورية (ج)، 2- علي موصللي سورية(ب) ، 3- منذر الموقع سورية (ج).

وقام بتتويج الفائزين والفائزات كلاً من :

الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع الحزب

واللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية والمهندس نضال ماشفج معاون وزير السياحة، والرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الشباب والرياضة وعمر عاروب نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام والمهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية والمهندس ياسر دواي مدير السياحة باللاذقية وأمير إسماعيل عضو المكتب التنفيذي بمحافظة اللاذقية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام أيمن أحمد ومحمد خضر.

وفي تصريح لأمين سر اتحاد الدراجات ماهر سليم قال: تأتي أهمية السباق بنسخته الثانية من المشاركة العربية والدولية واستعدادنا لتنظيم سباق يحاكي نظام السباقات الدولية من جميع النواحي الفنية والإدارية خاصة مع تواجد لمندوب من الاتحاد الدولي وإشادة كل المشاركين بالتنظيم الرائع، واكد سليم أن مشاركة منتخبنا بالسباق ستنعكس إيجابياً نتيجة الاحتكاك مع عدة فرق، وسيكون خير تحضير للمشاركة ببطولة العرب بالشهر القادم، السباق أعادنا إلى خارطة المشاركات الإقليمية وهو بداية لعودة البطولات إلى سوريتنا الحبيبة.

وحول سلامة المشاركين قال الدكتور احمد سليمان أن مديرية الصحة تقدم كل الخدمات الطبية لضمان سلامة المشاركين بالسباق حيث تم توفير سيارات إسعاف لتواكب المتسابقين بكامل طواقمها المختصة بمقر السباق.

من جهته أبدى عضو الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية ورئيس اللجنة الفنية داود القواسمة سعادته للمشاركة بالسباق والتواجد في سورية التي كانت خير داعم للشعب الفلسطيني وصموده بوجه الكيان الصهيوني الغاصب، وأكد أحمد صالح علي مدرب منتخب السودان أن مشاركتهم الأولى بالسباق مهمة جداُ كونها أمنت فرصة ثمينة للاحتكاك مع دراجين من عدة دول، وأبدى لاعبا منتخبنا الوطني جعفر اﻷطرش و نوار النجار تفاؤلهما بأن يكون السباق بداية خير على دراجي سورية حيث يوفر لهم الاحتكاك والمنافسة القوية بالتزامن مع المشاركة العربية والدولية.

الجدير ذكره أن السباق يقام ضمن احتفالات شعبنا بأعياد تشرين التحريرية ويشهد مشاركة 65 لاعب ولاعبة من العراق ولبنان وفلسطين والسودان وروسيا وسورية .