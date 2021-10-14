استقالة اتحاد كرة القدم

بعد النتائج السلبية لمنتخبنا الأول ولا سيما أمام المنتخب اللبناني في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تقدم رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم باستقالاتهم رسمياً.

رئيس الاتحاد المستقيل، العميد حاتم الغايب، صرح بأنه تقدم باستقالته من الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، نظراً للنتائج غير الملبية لطموحنا وطموح الجماهير السورية المحبة والعاشقة لكرة القدم، وتمنى التوفيق والنجاح لكل من يخدم الكرة السورية.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم ستعقد يوم الاثنين القادم للتصويت على الاستقالات وتعيين لجنة تسيير أمور للتحضير لانتخابات رئيس وأعضاء جدد للاتحاد.