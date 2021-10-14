الجو بين الصحو والغائم مائل للبرودة ليلاً

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية .