تركيا تحاول استعادة وثيقة أثرية هُرّبت عندما احتلتها بريطانيا

ذكرت وكالة “الأناضول” أن السلطات المختصة في تركيا تحركت لاستعادة وثيقة أثرية من المزمع طرحها للبيع في مزاد بتاريخ 21 أكتوبر في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب المديرية العامة للأوقاف التركية فإن الوثيقة المؤرخة 866 هجرية (1462 ميلادية) تتضمن الشروط والأهداف التأسيسية لوقف زغانوس باشا الواقع في ولاية باليكسير (غرب).

وتقدمت المديرية العامة للأوقاف ومديرية المتاحف والتراث الثقافي بطلب للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أجل استعادة الوثيقة الجاري البحث عنها منذ سنوات.

وتعتقد المديريتان المذكورتان أن الوثيقة كانت من بين الآثار التي تم تهريبها إبان الاحتلال البريطاني لمدينة اسطنبول بين عامي 1918 و1920.

وتحمل الوثيقة طغراء (خاتم) السلطان محمد الفاتح، إلى جانب أسماء مؤسسي وقف زغانوس باشا، ويبلغ طولها 114 سم وعرضها 20.5 سم، وسيفتتح المزاد عليها بدءا من 80 ألف جنيه إسترليني.