سورية وكوبا تبحثان تعزيز التعاون التجاري

التقى سفير سورية في كوبا، الدكتور ادريس ميا، رئيس غرفة التجارة الكوبية، أنطونيو كاريكارت، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار ميا، خلال اللقاء، الذي جرى في مقر غرفة التجارة الكوبية بالعاصمة هافانا، إلى إرادة البلدين القوية لجهة تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يتعرضان فيها إلى حصار جائر من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.

من جهته، لفت كاريكارت إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين لترتقي إلى مستوى علاقاتهما السياسية المميزة.

هذا وحضر اللقاء الملحق الدبلوماسي بالسفارة السورية في هافانا علي عباس .