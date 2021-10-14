فنزويلا تتوعد بملاحقة الرئيس الكولومبي أمام الجنائية الدولية

بتهمة إبادة مهاجرين فنزويليين في بلده، أعلنت فنزويلا عزمها ملاحقة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في كلمة بثها التلفزيون الحكومي اليوم: “إن فنزويلا ستسوق إيفان دوكي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إبادة مهاجرينا واضطهادهم”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق ويجب ألا تمر دون عقاب.

وأضافت “لم نعد نريد أن نرى مهاجرين يتعرضون للإذلال والاستهداف والاضطهاد والقتل”، مبينة أن الإحصاءات الرسمية الكولومبية تشير إلى أن نحو ألفي مهاجر فنزويلي قتلوا في كولومبيا بين عامي 2017 و2021.