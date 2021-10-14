ما العمل على الصعيد الاجتماعي؟.. في ملتقى البعث للحوار في السويداء

البعث ميديا // السويداء -رفعت الديك

ناقش المشاركون في ملتقى البعث للحوار الذي أقامه مكتب الاعداد والإعلام في فرع الحزب بالسويداء الإجابة على تساؤل حمله عنوان الملتقى وهو مالعمل …على الصعيد الاجتماعي ؟.

ضيف الملتقى الرفيق د. مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية رئيس مكتب اﻹعداد والثقافة والإعلام تحدث في مجموعة أفكار ومنها عنوان الملتقى المستمد من الشعار الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في حملته الانتخابية (الأمل بالعمل) مؤكدا أن تكامل عوامل الصمود أفشل مخطط أسقاط الدولة وتقسيم سورية مشيرا الي أهمية تحريض الوعي بأهمية العمل المجتمع وضرورة تحديد الجدوى من القيم وأهمها احترام قيمة العمل

وأكد الرفيق دخل الله أن الدافع بجب أن يكون ذاتي والعمل مجتمعي مبينا أهمية دور المجتمع في محاربة الفساد.

بدوره بين الرفيق المهندس أنور الحسنية رئيس المكتب أهمية الانطلاق من نقاط القوة ونقاط الضعف في تحديد واقعنا الاجتماعي مؤكداً أن الحس الشعبي والتجانس الاجتماعي والروح الوطنية وحس التعاون نقاط قوى نبني عليها.

وأشار الرفيق الحسنية إلى افتقاد المسلمات لدى البعض ومحددية التفكير والتطرف وغياب المرجعيات الفكرية والأخلاقية نقاط ضعف كيف نتجاوزها.

بدوره بين الباحث محمد طربيه دور العادات والتقاليد في المجتمع فالأعراف أحد مصادر القانون مبينا أهمية التنوع الثقافي في المجتمع والالتزام الطوعي بالقوانين

و أهمية أن نكون جمعياً شركاء في بناء الوطن كحكومة ومؤسسات وأفراد، وأن يترجم العمل إلى جهد حقيقي ناجز وإلى فعل وتصور وإلى اعتراف اجتماعي، وأن نعمل على ربط خير الخاص بالخير العام .

الرفيق فوزات شقير أمين الفرع أشاد بدور المجتمع في المحافظة بكافة مكوناته وخصوصا في ظل الحرب العدوانية على وطننا ثم تقدم بالشكر لكافة المبادرات المنفذة الفردية والجماعية ولدور المغتربين في تخفيف أثار الحرب علينا وركز على تعزيز دور المحاسبة وضرورة التفاؤل بالمستقبل.

وتركزت المداخلات بالتأكيد على دور المجتمع وتكامله مع دور الدولة وتعزيز القيم الايجابية في المجتمع والمبادرات الاهلية والخيرية .

حضر الملتقى أعضاء قيادتي فرع الحزب والجبهة الوطنية التقدمية والمهندس عصام نعيم عضو اللجنة المركزية ورئيس مجلس المحافظة وعدد من الرفاق أعضاء مجلس الشعب وقيادات الشعب والفرق الحزبية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وحشد كبير من المهتمين.