نحو 57 ألف طالب يتقدمون لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة

تقدم نحو 57 ألف طالب وطالبة اليوم لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2022 في 477 مركزاً في مختلف المحافظات.

وذكر مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي في تصريح لـ سانا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الإدارية والصحية اللازمة لضمان حسن سير اختبار الترشح.

وبين فاتي أن عدد المتقدمين للاختبار في المحافظات جميعها بلغ 56819 طالباً بزيادة قدرها 3629 طالباً عن دورة العام الماضي موزعين بين 37587 في الفرع الأدبي و19232 في الفرع العلمي.

وكانت وزارة التربية حددت فترة التسجيل لاختبار الترشح بين الـ 19 من أيلول الماضي والـ 7 من تشرين الأول الجاري ثم أعادت فتح باب التسجيل في الـ 14 من الشهر ذاته حيث بلغ عدد المسجلين فيه 1869 طالباً في مختلف المحافظات وفق أرقام الوزارة.

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