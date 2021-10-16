2594 طالباً دخلو السبر لدورة عام 2022 في الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

تقدم طلاب الحسكة اليوم لاختبار السبر ” الترشح ” لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي حيث دخل 2594 طالبا لدورة عام 2022 منهم 1725 للفرع الادبي و869 للفرع العلمي موزعين على 22 مركز امتحاني ومركز صحي ولفتت بأن عدد الغياب 79 منهم 23 في الفرع العلمي و 56 في الفرع الادبي.

وأشارت الهام صورخان مديرة التربية بالحسكة إلى أن المديرية اتخذت الإجراءات الصحية والإدارية لضمان حسن سير اختبارات الترشح، مبينة بأنه تم تجهيز المراكز من حيث التنظيف والتعقيم وتكليف أمناء سر ورئيس مركز ومندوب تربية في كل مركز امتحاني.

وتم توزيع مغلفات الأسئلة على القاعات الامتحانية وفتحها في كل مركز بتمام العاشرة صباحا ولفتت صورخان بأن المدة الزمنية للسبر الاختبار ٣ ساعات.