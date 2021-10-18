درجات الحرارة متوقعة خلال الأيام المقبلة

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في اغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويكون مائلا للبرودة ليلا وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالانخفاض التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الساحلية.

وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة سجلت في محافظة حمص.. في قلعة الحصن 11 مم وشين 7 مم ومرمريتا 6 مم والناصرة 5 مم وفي محافظة حماة كانت في عين حلاقيم 6 مم ووادي العيون 5 مم والرصافة 4 مم ومصياف 3 مم وربعو ومحردة 1 مم وفي الغاب كانت في شطحة 6 مم والكريم 4 مم.

وفي محافظة طرطوس كانت في القدموس ودريكيش وحمام واصل 9 مم والشيخ بدر 4 مم ومشتى الحلو وبانياس 3 مم وصافيتا 2 مم والصفصافة 1 مم.

وفي محافظة اللاذقية سجلت في القطيلبية 5 مم والقرداحة 3 مم والمزيرعة 2 مم والصفصافة 1 مم وفي محافظة إدلب كانت في جسر الشغور 2 مم وادلب 1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….