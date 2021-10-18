ديون اتحاد كرة القدم 180 مليون ليرة!

خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته اليوم بمقر اتحاد كرة القدم بدمشق صدقت الجمعية العمومية للاتحاد السوري لكرة القدم على استقالة رئيس وأعضاء اتحاد اللعبة وتكليف لجنة مؤقتة تسيير الأمور.

وتضم اللجنة المؤقتة توفيق سرحان رئيساً وعضوية كل من نبيل السباعي وعبد الحميد الخطيب وأحمد قوطرش وياسر لبابيدي.

وأوضح رئيس اللجنة سرحان أن مدة اللجنة بين 3 إلى 6 أشهر ريثما يتم التحضير لانتخابات رئيس وأعضاء جدد للاتحاد وسيحاول حسب قوله أن تكون الفترة أقل من ثلاثة أشهر مشيراً إلى أن التغيير الآن للكوادر الفنية والإدارية غير وارد لضيق الوقت ولكي لا تنعكس سلباً على منتخباتنا الوطنية في استحقاقاتها القريبة مع الأخد بالحسبان تقليص العدد الفائض من البعثات.

وأضاف سرحان.. إن على الاتحاد ديوناً تصل إلى 180 مليون ليرة والموجود لديه حالياً لا يغطي نفقات سفرة واحدة لأحد منتخباتنا الوطنية مؤكداً أنه يجب توزيع ريع حقوق نقل الدوري بعدالة على الأندية لأن الاتحاد لا يملك سوى حقوق نقل المنتخبات فقط.

وكان رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم قدموا استقالاتهم رسمياً بعد النتائج السلبية لمنتخبنا الأول ولا سيما أمام المنتخب اللبناني في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيعقد رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثانية عشرة غداً لتوضيح الكثير من الأمور التي تخص الرياضة السورية ولا سيما كرة القدم.