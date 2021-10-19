التشبيك بين الجهود الرسمية و الأهلية في مواجهة كورونا من خلال برنامج تعاون مشترك

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

يجري العمل في محافظة اللاذقية على التشبيك بين الجهود و الإمكانات الأهلية في مؤازرة جهود القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا .

وذكر لـ ” البعث ميديا ” مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية عمار أحمد في اتصال هاتفي أنه يقوم حالياً مع فرق العمل بجولة تأتي في إطار التنسيق مع الجمعيات الأهلية بإشراف المحافظة و بالتعاون مع مديرية الصحة لمتابعة الخدمات والاحتياجات التي يمكن للجمعيات الأهلية تقديمها في مجال مواجهة وباء كورونا و أوضح أن المديرية تعمل على أولوية تعزيز التشبيك مع الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي لدعم جهود الكوادر الطبية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى. و أوضح أحمد أن عدداً من الجمعيات الأهلية و انطلاقاً من دورها الإيجابي في دعم الجهود الحكومية لرعاية المصابين ب كوفيد 19 ستقدّم ٦ خزانات أوكسجين لمشفيي الحفة والوطني باللاذقية بالتنسيق مع مديرية الصحة في ظل حاجة المشفيين للمادة مع زيادة أعداد المقبولين فيهما .

و لفت إلى أنه تمّ وضع برنامج تعاون مع الجمعيات الاهلية العاملة في المجال الطبي ستؤمّن من خلاله هذه الجمعيات مجموعة من الأدوية للمشافي وفق الاحتياج الموضوع من قبل الصحة ومشافيها والامكانيات المتاحة لها . كما ستضع الجمعيات أيضاّ المراكز الطبية العائدة لها تحت تصرف مديرية الصحة و بما فيها عدد من سيارات الإسعاف ، و أشار أحمد إلى العمل بالتنسيق مع الجمعيات ليكون هناك برنامج دوري لخطط الدعم في مجال تقديم الأدوية والأوكسجين.