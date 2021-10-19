الحسكة.. اعتداءات بالقذائف على محيط تل تمر ورأس العين

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة في محيط مناطق تل تمر ورأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وبحسب مصادر محلية أطلقت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين عدداً من قذائف المدفعية والصواريخ سقطت في قرية الدردارة شمال تل تمر بريف الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

كما لفتت المصادر إلى أن مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بريف الحسكة الشمالي شهدت تحركات بين مراكز تواجدها في الجهة المقابلة لخطوط التماس ووصول تعزيزات إلى بعضها قادمة من قواعد الاحتلال التركي في مدينة رأس العين وريفها الشمالي الغربي.