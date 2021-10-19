بارتوميو “يغازل” ميسي مجدداً

علق جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني.

وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “رحيل ميسي كان مشكلة. نحن نادي يشتري، ولا نبيع”.

وأضاف: “لقد حاربت كثيرًا في صيف 2020 حتى يستمر ميسي، والآن بعد أن أراد البقاء في النادي، اضطر إلى الرحيل. لم أكن لأسمح بانتقال ليونيل إلى أحد منافسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “وضع ميسي مختلف عن نيمار وفيجو وريفالدو. من الواضح أنه كان اللاعب الأعلى أجرًا في العالم وبمسافة بعيدة. لقد اتفقت معه على التجديد لمدة عامين في يوليو/تموز 2020، لكن بعد ذلك انهار كل شيء، لذا يجب أن نسأل ميسي لماذا حدث ذلك؟”.

وواصل: “سأقدم نفسي في الانتخابات مرة أخرى. لقد أمضيت 12 موسما مع النادي، سواء بالعمل مع خوان لابورتا وساندرو روسيل ثم كرئيس”.

وختم: “كبرشلوني، فإن هذا الأمر يستحق العناء. لقد تغير الوضع بسبب جائحة فيروس كورونا وأصبح مثل الكأس المسموم”.