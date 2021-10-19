دعوى ضد مجلس النواب.. ما الذي يحاول ترامب إخفاءه؟

رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.

شبكة سي ان ان الإخبارية ذكرت أن ترامب يحاول من خلال الدعوى عرقلة عمل الجنة في التحقيق بأفعاله قبل وأثناء حصار الكابيتول، مشيرة إلى أنها تمثل أحدث محاولة من قبل الرئيس الأمريكي السابق، في سنوات طويلة وشائكة من الخلاف مع مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها ترامب أن طلب مجلس النواب للوثائق غير مسبوق من حيث اتساعها ونطاقها وغير مرتبط بأي غرض تشريعي قانوني.

ومن المقرر أن يقوم الأرشيف الأمريكي بتسليم الوثائق المطلوبة إلى الكونغرس بحلول أوائل الشهر المقبل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تأكيد الامتياز التنفيذي على الشريحة الأولى من سجلات عهد ترامب الذي يعارض إصدار حوالي 40 وثيقة في ولايته.