رئيس نادي تشرين: لن نتطور كرويا في ظل هذه الفوضى

أعرب طارق الزيني، رئيس نادي تشرين السوري، عن استيائه من قرارات الجمعية العمومية للاتحاد السوري لكرة القدم، والتي عقدت اليوم الاثنين.

وكتب الزيني على حسابه الشخصي بـ”الفيسبوك”: “لم ولن نتطور في ظل هذه الفوضى التي رأيناها اليوم، وهو أمر غير مبشر، فوضى، قدح، ذم، ضحك، أضعنا وقتا وعناء سفر”.

وزاد رئيس تشرين: “كم تمنينا لو تم حل كل المشاكل في هذا المؤتمر الذي مات قبل أن يولد، وعلى ما يبدو أن الحل تأجل وهذا ما لمسناه من خلال كلام رئيس اللجنة الذي طرح أفكار بدون حلول”.

وأتم: “كما ابتعد الحديث عن حل المشكلة الرئيسية وهي الأندية التي تعاني وما تزال والواضح أنها ستستمر، والفائدة الكبرى التي حصدناها اليوم وقوف كوادر اللاذقية موقف واحد على عدم التصويت على اللجنة المقترحة”.

وكان اجتماع الجمعية العمومية قد أقر بتشكيل لجنة مؤقتة للاتحاد بعد قبول استقالة الاتحاد السابق برئاسة حاتم الغائب، وتتكون اللجنة من توفيق سرحان رئيسا، وأحمد قوطرش ونبيل السباعي وعبد الحميد الخطيب وياسر لبابيدي “أعضاء”.