عبد اللهيان: المفاوضات المقبولة هي التي لها نتائج عملية ملموسة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المفاوضات المقبولة حول الاتفاق النووي بالنسبة لبلاده هي التي لها “نتائج عملية ملموسة”.

وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ذكر عبد اللهيان إن إيران تدعم المفاوضات التي تكون لها نتائج عملية ملموسة، لافتا إلى أنه في حال نفذت الأطراف الأخرى للاتفاق النووي التزاماتها كاملة فإن إيران ستعود إلى التزاماتها أيضاً.

وأشار إلى أن بلاده تعتبر قضية تبادل السجناء قضية إنسانية ولا ترغب بربطها بالمفاوضات حول الاتفاق النووي.

ووصف عبد اللهيان المفاوضات الأخيرة حول الاتفاق النووي، بين مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري، ومساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انريكي مورا بـ “الإيجابية”، لافتاً إلى أنه سيتم مواصلة هذه المفاوضات في بروكسل الأسبوع المقبل.