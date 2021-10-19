في ذكرى استشهاده الرابعة… تدشين صرح الشهيد اللواء عصام زهر الدين

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

اوقدت فعاليات رسمية وشعبية في السويداء شعلة صرح الشهيد اللواء شرف عصام زهر الدين في بلدة الصورة الكبيرة بمحافظة السويداء خلال حفل تدشين الصرح و إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده بمشاركة وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام وعضو القيادة المركزية للحزب الرفيق ياسر الشوفي وأمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير ومحافظ السويداء م.همام دبيات.

ويقع صرح الشهيد زهر الدين الذي ارتقى في الـ 18 من تشرين الأول 2017 خلال تأدية واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن في مواجهة التنظيمات الإرهابية في دير الزور بجانب طريق دمشق السويداء عند مدخل محافظة السويداء الشمالي ويحتوي ثلاث قاعات تضم ضريح الشهيد ومعرضاً لمقتنياته وأسلحته التي كان يستخدمها وبزاته العسكرية ومنها التي استشهد بها وعددا من الصور والأوسمة والدروع والثناءات التي نالها خلال مسيرته العسكرية فيما زينت واجهة الصرح لوحتان جداريتان من رولييف نحت نافر تعكس قيم البطولة والشجاعة والشهامة والشهادة وذلك تخليدا لبطولته ليبقى منارة للأجيال القادمة وشاهداً على التضحية والفداء لجيشنا العربي السوري البطل الذي انتصر على أعتى قوى الإرهاب.

وفي كلمة له خلال الحفل أشار العماد محمود الشوا نائب وزير الدفاع إلى أن بناء الصرح يأتي مكرمة من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة تخليداً للشهادة وتكريما لعظمة الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى سورية ليهبوا لنا وللأجيال القادمة الحياة مؤكدين وحدة التراب السوري ومنهم الشهيد زهرالدين الذي ارتقى في دير الزور وهو ابن محافظة السويداء كغيره من شهداء الوطن وأبطال الجيش العربي السوري الذين يضحون بأرواحهم الطاهرة في مختلف ربوع سورية حتى تطهيرها من الإرهاب ولتبقى واحدة موحدة.

وفي كلمته أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق ياسر الشوفي أن تاريخ سورية يصنعه الأبطال امتداداً من إرث الآباء والأجداد إلى البطولات التي صنعها الشهيد زهر الدين ورفاقه على امتداد ساحات الوطن والذين سطروا ملاحم البطولة والفداء وحققوا النصر.

شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع أشار في كلمته إلى أن قدر سورية قلب العروبة النابض أن تواجه المكائد وتشتد عليها المحن لكن قدرها كذلك أن الله أرسل لها رجالاً شرفاء عقدوا عزمهم على السير على نهج البطولة والفداء ونذروا أنفسهم دفاعاً عن الوطن ومنهم الشهيد زهر الدين الذي تمثل مآثر الآباء والأجداد في الدفاع عن قدسية الأرض والعرض.

وفي كلمة آل الشهيد قال شقيقه العميد أسامة زهر الدين إن الصرح الذي يحتض ضريح الشهيد تم بناؤه بتوجيه من الرئيس الأسد ليكون رمزاً لجميع شهداء سورية الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرضها.

حضر حفل إحياء ذكرى الاستشهاد وافتتاح الصرح أعضاء قيادة فرع الحزب وشيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين ورئيس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيو..ني وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي ومن أعضاء مجلس الشعب وضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وفعاليات حزبية ورسمية وشعبية ودينية وعسكرية.