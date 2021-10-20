إطلاق صاروخاً باليستياً جديداً بنجاح من كوريا الديمقراطية

اختبرت كوريا الديمقراطية بنجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن أكاديمية علوم الدفاع في كوريا الديمقراطية نجحت أمس باختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من على متن غواصات مشيرة إلى أن الصاروخ يتميز بالكثير من تقنيات توجيه التحكم المتقدمة التي تشمل التنقل الجانبي وحركة القفز المظلي ما يجعل وضع التكنولوجيا الدفاعية لكوريا الديمقراطية في مستوى عال للغاية.

وكانت كوريا الديمقراطية أعلنت مطلع الشهر الجاري إجراء تجربة ناجحة على صاروخ جديد مضاد للطائرات.