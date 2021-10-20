البرازيل.. نحو 13 ألف إصابة و 390 وفاة جراء كورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 12969 إصابة و390 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة في إحصائية يومية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بواقع 12969، مقابل 7446 الاثنين، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 21.665 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 390 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 183 الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 603855 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.