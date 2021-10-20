الجيش اللبناني يضبط أسلحة وذخائر في عكار

أعلن الجيش اللبناني أنه ضبط أسلحة متنوعة وذخائر خلال عملية دهم في بلدة ببنين بقضاء عكار شمال لبنان.

وفي بيان للجيش اللبناني، ذكر فيه أن فرع مخابرات الشمال رصد وجود عدد من المسلحين الذين شاركوا في الاشتباكات التي شهدتها منطقة وادي الجاموس أمس، وعليه داهمت وحدات الجيش مجمع سكني في ببنين.

وأشار البيان إلى أنه تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وما زالت عمليات الدهم مستمرة.

وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون جراء إطلاق نار وقع بين أفراد عائلتين في بلدة وادي الجاموس.