الزامل: هدف القانون رقم 23 هو رفع مساهمة الطاقة المتجددة والحد من استهلاك الوقود والكهرباء

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الهدف من القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.. هو رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسية.

ولفت الزامل في لقاء مع قناة السورية مساء اليوم إلى أن الصندوق يهدف أيضاً إلى تخفيض انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها وإلى إيجاد فرص عمل جديدة.

وأوضح الزامل أن الصندوق يعد سياسة من سياسات الدعم الحكومي مشيراً إلى سعي الوزارة لتأمين السخان الشمسي الذي يحد بشكل كبير من الضغط على الشبكات الكهربائية.

وقال وزير الكهرباء: نعمل بخبرات وطنية وبمساعدة الدول الصديقة على ترميم محطات توليد الكهرباء التي دمرها الإرهاب وقد تم إعادة تأهيل الجزء الأكبر منها ولا سيما محطة حلب الحرارية التي ستوضع في الخدمة بداية العام القادم كما أننا نتوقع أن نصل في نهاية العام 2023 إلى تأهيل المحطات كافة.