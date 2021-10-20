تربية حمص تفتتح مركز الرياضيات والتفكير للموهبين في مدرسة صفوان الصباغ

البعث ميديا حمص صديق محمد

ضمن إطار رعاية المواهب وتنميتها وتوفير بيئة مناسبة لها وبتوجيه من وزير التربية الدكتور دارم طباع ، افتتح اليوم مركز الرياضيات والتفكير للموهوبين في مدرسة صفوان الصباغ بحضور مدير التربية في حمص وليد مرعي وعميد كلية التربية الثانية في جامعة البعث الدكتور باسل عرنوس والمدير المساعد للتعليم الثانوي .

وذكر وليد المرعي مدير التربية خلال الافتتاح أنه تم إعداد حقيبة تدريبية للمدرسين من أجل التعامل مع الطلاب الموهوبين وأيضاً إعداد حقيبة للطلبة الموهوبين ، مضيفاً أنه سيتم تدريبهم وفق أساليب متطورة وحديثة بعيداً عن الأساليب التقليدية وتشمل تلاميذ التعليم الأساسي للحلقة الثانية وطلاب التعليم الثانوي ، منوهاً أنه تم افتتاح المركز الأساسي في مدرسة صفوان الصباغ وثلاثة مراكز فرعية وهي مركز التدريب في حي الإنشاءات ومدرسة إياد كامل حرفوش ومدرسة سناء محيدلي مع مراعاة التوزيع الجغرافي .