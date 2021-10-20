رغم تطعيمه.. إصابة وزير أمريكي بكورونا

أظهرت نتائج فحوصات الكشف عن كورونا إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الذي تم تطعيمه سابقا، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد متحدث باسم الوزارة في حديثه مع شبكتي “سي إن إن” و”إن بي سي” إصابة مايوركاس هذا الصباح بفيروس كورونا “بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية”.

وأضاف أن الوزير “يعاني من احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقا للبروتوكولات الطبية”، لافتا إلى أن “عملية تتبع الجهات التي خالطته جارية”.