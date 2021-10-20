صحة السويداء تحذر من حالة التراخي في تطبيق الاجراءات الاحترازية

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

حذرت مديرية الصحة في السويداء من استمرار حالة التراخي والاستهتار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وما ينجم عن ذلك في سرعة العدوى وانتشارها مشددة على ضرورة تضافر جميع الجهات المجتمعية والرسمية للتوعية بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية بشكل جاد وفاعل بعد أن وصلت نسبة اشغال أقسام العزل في مشافي السويداء إلى نحو مئة بالمئة في ظل ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال أن الفترة الحالية تشهد ذروة مستمرة للمرض مع تزايد في عدد الحالات التي تراجع المشافي بشكل عام لتتراوح بين 5 و35 مراجعاً يومياً حسب كل مشفى معظمها بحالات فوق المتوسطة إلى الشديدة مع ارتفاع في أعداد القبولات اليومية للحالات الشديدة حتى أصبحت أقسام العزل ممتلئة مع شغل جميع الأسرة المزودة بمآخذ الأوكسجين وخاصة ضمن مشفى الشهيد زيد الشريطي بمدينة السويداء.

وأشار الجمال إلى أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة خلال الأيام القليلة الماضية لاستيعاب أعداد المقبولين تباعاً من خلال التوسع بأعداد أسرة العزل في المشافي ونقل بعض الأقسام وتحويلها للعزل.

مؤكداً أن المشافي تعمل بكامل طاقتها ضمن الإمكانات المتاحة مع توفر معظم الأدوية واستنفار الكادر الطبّي لمواجهة ارتفاع إعداد الإصابات وما ينجم عنها من العناية المشددة والوفيات بشكل يومي في الوقت الذي تتابع فرق التقصي الوبائي في المديرية جولاتها في المناطق والقرى والبلدات التي تظهر فيها زيادة بحالات الاشتباه بالمرض لفحص الأهالي وإجراء المسحات للأشخاص الذين تظهر عليهم بعض الأعراض وأغلبهم يكونون مخالطين لإصابات مؤكدة مع المطالبة بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي واتخاذ الإجراءات الوقائية والمتابعة الطبية.

وشدد الجمال على أهمية ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات والحد منها وغسل اليدين بشكل متكرر مع ضرورة المبادرة لأخذ اللقاح المضاد لكورونا في المراكز المعتمدة بالمحافظة بعد التسجيل بالمنصة لدوره الفعال في الوقاية وتحفيز مناعة الجسم الطبيعية للتصدي للفيروس ومكافحة العدوى وتخفيف أعراض الإصابة أن حدثت بشكل كبير.