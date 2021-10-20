طفل برشلونة “المرهق” خارج حسابات الكلاسيكو

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، غياب نجم برشلونة، عن لقاء الكلاسيكو، الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليجا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن المدرب الهولندي رونالد كومان، أخرج لاعب الوسط بيدري جونزاليس، من حساباته في مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد، بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن بيدري لم يشارك حتى الآن في تدريبات برشلونة، ولم يلامس الكرة قبل 4 أيام فقط من المواجهة المرتقبة، ما يزيد من فرص غيابه عن المباراة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موعد عودة بيدري لتدريبات برشلونة لم يتحدد حتى الآن، في الوقت الذي تسير فيه عملية تعافي اللاعب ببطء.

وأوضحت الصحيفة، أنه حتى لو تمكن بيدري من التعافي واللحاق بتدريبات الفريق يوم الجمعة، فلن يتسرع كومان في الدفع به أمام ريال مدريد، خوفًا من تجدد الإصابة.

وقد يمتد غياب بيدري حتى مباراة رايو فايكانو، يوم الأربعاء المقبل، على أن يعود بداية من مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.