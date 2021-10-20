ما هو الفيتامين الأكثر فائدة لانخفاض ضغط الدم؟

يعاني الكثير من الأشخاص من انخفاض ضغط الدم الذي يرتبط بالعديد من العوامل الغذائية والنفسية، والذي قد يكون للفيتامينات دور كبير في علاجه.

ويسبب انخفاض ضغط الدم بعض الأعراض المزعجة مثل ضعف الجسم وفقدان التركيز وضعف الأداء والدوخة، كما يسبب ابتعاد الكثيرين عن القيام بنشاطهم وأعمالهم اليومية بسبب نوبات انخفاض ضغط الدم، كما أوضح موقع ” ميديك فوريوم”.

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول الفيتامينات الصحيحة فعال للغاية في منع الحالات المزعجة الناتجة عن انخفاض ضغط الدم، وقال البروفيسور زاور شوغوشيف، إن استخدام بعض العناصر الدقيقة يمكن أن يكون وسيلة جيدة للحماية من مثل هذه الظروف الناجمة عن انخفاض ضغط الدم، مثل تناول فيتامينات “C”، “E”، “B”، “B5″، “B6″، والفوسفور والكالسيوم.

وأوضح شوغوشيف أنه لا يتم علاج انخفاض ضغط الدم بالفيتامينات، ولكن يمكن لمجموعة من الفيتامينات المختارة بعناية أن تساعد المريض على نسيان الأعراض المزعجة لانخفاض ضغط الدم.

وأكد الباحثون ضرورة الاستعانة بالمغنيزيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم عند مستويات صحية بسبب زيادة إنتاج أكسيد النتريك الذي يعمل كموسع للأوعية داخل الجسم، كما نصحوا بزيادة تناول البوتاسيوم سواء عن طريق المكملات الغذائية أو عن طريق تناول الطعام والذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وارتبط فيتامين “C” بالحفاظ على مستويات صحية من ضغط الدم، ووجدت الدراسات أن الكالسيوم وأحماض الأوميغا 3 الدهنية تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.