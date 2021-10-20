متحور كورونا جديد في بريطانيا

ذكرت الحكومة البريطانية ظهور متحور متفرع عن “دلتا” شديد العدوى، “آيه واي فور بوينت تو” (AY4.2)، ولفتت إلى أنها ستتابع انتشاره عن كثب في ظرف ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

ونقلت “يورونيوز” عن الحكومة البريطانية أنه “لم يتبيّن حتى الآن إذا كان معدياً بشكل أكبر”.

ويأتي ظهور المتحور الفرعي الجديد في بريطانيا مع تزايد ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية، حيث تجاوزت 40 ألف إصابة يوميا، وهو ما يعد معدلا أكبر من الموجود في أوروبا، إلا أن مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو، يبرأ المتحور الفرعي الجديد من زيادة الأعداد في بريطانيا.

وقال الباحث إن ظهور المتحور الفرعي “لا يشكل وضعا مشابهاً لظهور المتحورين ألفا ودلتا اللذين كانا أكثر قابلية للانتقال (50% أو أكثر) من جميع السلالات في ذلك الوقت”.