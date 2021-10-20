مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس يكرّم نادين خوري

أعربت الفنانة السورية نادين خوري عن سعادتها بتكريمها عن مجمل مسيرتها الفنية بمهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في تونس بدورته الحادية والعشرين والذي يقام حاليا في الفترة بين “19-22” تشرين الأول- أكتوبر.

وقالت خوري عقب انتهاء حفل افتتاح المهرجان إن أيّ تكريم لايعني فقط جائزة وسعادة، إنما يحمّلها مسؤولية كبيرة أمام جمهورها، وأمام متابعيها وكل من يقدّر عمل الفنان وجهده، لتستمر أكثر في خطواتها الفنية المقبلة بما بدأت به منذ انطلاق مسيرتها المهنية في التمثيل. خاصة وأن الفن بالنسبة لها هو حالة شغف وتطور باستمرار، ورسالة عميقة تحاول من خلاله أن تصل إلى عقل وقلب كل متابع للدراما السورية والعربية، ولذلك لم تشعر يوماً أنها تهتم بالكمّ وعدد الأعمال، إنما تبحث عن النوع والقيمة فيما تقدمه.

وشكرت في الختام القائمين على المهرجان الذي يشكل وسيلة تواصل واتصال مع العديد من الفنانين والإعلاميين في الوطن العربي، ونقطة التقاء فكرية وفنية وثقافية وإعلامية هامة، كما شكرت شعب تونس على الاستضافة الطيبة، وعلى الاحتفاء الذي قوبلت به منذ لحظة وصولها إلى تونس.