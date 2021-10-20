/ 92/ جناحاً للالبسة الشتوية والمنظفات والقرطاسية في سوق العيلة الشتوي بحلب

حلب – معن الغادري

افتُتح في حلب “سوق العيلة الشتوي ” الذي تنظمه محافظة حلب بالتعاون مع غرفة التجارة ومجلس المدينة وغرفة الصناعة وشركة أسواق حلب .

ويضم السوق / 92 / جناحاً لبيع الألبسة الشتوية والمنظفات والقرطاسية وبأسعار منافسة وبأقل بنسبة 20 ‎%‎ من الأسعار الرائجة وفق تأكيدات منظمي الفعالية .

وأوضح الدكتور حميد كنو رئيس المكتب المختص في محلس المحافظة أن هذا السوق يأتي في سياق العديد من الفعاليات التي تنظمها المحافظة استمراراً للعمل التشاركي والخيري لتأمين بعض السلع والمستلزمات للأخوة المواطنين بأسعار منافسة ، مبيناً أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الاغاثية والخدمية والإقتصادية في الريف والمدينة ، ولفت كنو إلى أن السوق يستمر في تقديم عروضه لمدة عشرة أيام ، وقد تم تأمين حافلات مجانية لنقل المواطنين من ساحة سعد الله الجابري إلى موقع السوق في حي المهندسين بجانب المحلق الجنوبي.

من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة علاء الدين مؤذن ان السوق يعد ثمرة من ثمار التعاون بين محافظة حلب والفعاليات الاقتصادية ومجلس المدينة ويضم /92/ جناحاً للالبسة الشتوية والمنظفات، ويتم البيع بأسعار مقبولة ومنافسة ، لافتاً إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسواق .

بدوره رئيس غرفة تجارة حلب “عامر حموي” نوه بأهمية افتتاح هذا السوق لإعادة الحياة إلى المكان برمزيته ، والمساهمة بدوران العجلة الاقتصادية للمدينة ، والمساهمة بتأمين المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل الظروف المعيشية الراهنة ، منوهاً بالمبادرات الحكومية والأهلية والفعاليات الاقتصادية التشاركية لتعزيز العمل الخيري .