الجيش يمشط قريتي المليحة الشرقية والمليحة الغربية بريف درعا

أجرت وحدات الجيش العربي السوري اليوم عمليات تمشيط وتفتيش قريتي المليحة الشرقية والمليحة الغربية اللتين تمت فيهما عمليات تسوية الأوضاع بريف درعا الشمالي الشرقي تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وأفادت وكالة “سانا” بأن “وحدات الجيش بدأت منذ صباح اليوم عمليات تمشيط وتفتيش قريتي المليحة الغربية والمليحة الشرقية ومحيطهما تمهيداً لعودة الجهات الخدمية وممارسة عملها في تقديم خدماتها للمواطنين”.

وعززت وحدات من الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها في العديد من مدن وبلدات وقرى ريف درعا التي تمت فيها عمليات تسوية شملت أعداداً كبيرة من المطلوبين وفقاً للاتفاق الذي طرحته الدولة السورية في آب الماضي وبدأ العمل فيه انطلاقا من حي درعا البلد في مدينة درعا.