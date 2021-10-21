توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.