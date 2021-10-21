المعرض الدولي الثالث للإعلام والإعلان “ميديا اكسبو سيريا” يبدأ دورته الثالثة في مدينة المعارض

البعث ميديا || ناصر الماضي

تحت شعار (التحدي) وبمشاركة عدد من شركات ومؤسسات اعلامية واعلانية وفنانين تشكيليين وصحف محلية وعربية ودول صديقة، تم افتتاح المعرض الدولي الثالث للإعلام والإعلان “ميديا اكسبو سيريا”.

واعتماد شعار التحدي لهذا العام أتى من تحدي الصعوبات التي تمنع المشاركة بالمعارض وتحدي المعوقات على المستوى التجاري أو الصناعي.

يهدف المعرض لجمع كل ما تحتاجه وسائل الإعلام في مكان واحد من ” تسويق وتصميم وديكور وتصوير ودور نشر وفنانين تشكيلين…” لتجميع الأفكار وتبادل المعرفة لإنتاج رسالة إعلامية بمضمون وطني بشكل مختلف في مخاطبة الرأي العام والجمهور، من جهة أخرى تأتي المشاركة لهذا العام على نطاق أوسع من الدورات السابقة بهدف تطوير الاعلام في ادواته بالمستوى المحلي وتوسيعاً للمحتويات للمشاركة في عرض المنتجات الوطنية في معارض دولية مبيناً أثره في عودة النشاط الاقتصادي.

شارك هذا العام حوالي 80 مؤسسة وشركة بتخصصات جديدة من اختصاصات الطباعة والتجهيزات الطباعية التي أصبحت جزءً أساسياً من عنوان المعرض وشركات برمجيات ووكالات إعلانية للتسويق الرقمي.

الجدير ذكره أن المعرض افتتح بحضور الأستاذ أحمد ضوا معاون وزير الإعلام وتنظيم مجموعة مشهداني الدولية.