ترميم مجوهرات أثرية وقطع معدنية

أنهت مديرية المخابر العلمية “مخبر ترميم المعادن” في المديرية العامة للآثار والمتاحف ترميم مجموعة لقى أثرية تعود لفترات تاريخية مختلفة.

وتضم هذه اللقى حليا وخواتم وأساور وأقراطا ومجموعة من الأدوات الحربية وقطعا معدنية تضم حرابا وسيوفا ورماحا معدنية ونقودا تعود لعصور الشرق القديم والكلاسيكي والإسلامي.

وشملت أعمال الترميم تنظيف ومعالجة وصيانة القطع الأثرية ومنها خمس قطع من معروضات المتحف الوطني بدمشق قسم الآثار الكلاسيكية تتألف من ساطور حديدي عريض تظهر عليه آثار الصدأ وفأس حديدي ومغرفة من البرونز وقارورة صغيرة ومشحف برونزي تعود جميعها للفترة الكلاسيكية.

ووثقت القطع بكل مراحلها وتم عزلها بمواد خاصة لحفظها من تأثيرات العوامل الجوية المختلفة إضافة إلى ترميم قطع معدنية مختلفة الاستخدامات تقدر بنحو 200 قطعة بحالات متفاوتة من الأضرار تم تسليمها لمديرية الآثار والمتاحف وتعود لقطع معدنية لموقعي رأس ابن هانئ على الساحل السوري وجنديرس شمال سورية.

يذكر أن مخبر ترميم المعادن قام خلال العام الماضي بأعمال ترميم وصيانة لقطع معدنية مختلفة تعود للمتحف الوطني بأقسامه كافة كما تشمل تلك القطع ما سلمته الجهات المختصة للمديرية وقطعا من متاحف درعا والقريا في السويداء وموقع منبج في حلب وموقع ابن هانئء وقلعة الحصن وجنديرس.