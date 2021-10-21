لدعم الإرهابيين في إدلب وريفها.. تعزيزات إضافية للاحتلال التركي

أدخل النظام التركي، خلال الساعات الأخيرة، رتلاً جديداً يضم عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية، لدعم التنظيمات الإرهابية التي تتبع له في مدينة إدلب وبعض المناطق بريفها.

ووفقا لما ذكرت مصادر محلية، أدخلت قوات الاحتلال التركي 31 آلية، عبر دفعتين، بينها شاحنات وآليات عسكرية محملة بمعدات لوجستية وذخائر وأسلحة وكتل إسمنتية عبر قرية كفرلوسين، المتاخمة للحدود التركية، إلى مرتزقتها الإرهابيين في مدينة إدلب وعدة مناطق بريف المحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من آليات الاحتلال التركي حملت إلى التنظيمات الإرهابية أسلحة نوعية، بينها قواذف حرارية مضادة للدروع صناعة حلف “الناتو” ومضادات متنوعة للطائرات، في محاولة لإعاقة عمليات الجيش العربي السوري لتحرير مدينة إدلب وما تبقى من ريفها من سيطرة التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي، ولا سيما تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.