وزارة التعليم: تمديد التقدم إلى مفاضلات التعليم الموازي

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فترة التقدم إلى مفاضلات التعليم الموازي للفرع العلمي ولمنح الجامعات الخاصة غير الطبية وللثانويات المهنية للعام الدراسي 2021-2022 وذلك لغاية يوم الاثنين 1-11- 2021.

وأشارت الوزارة في تعميم لها إلى أن كل فروع المصارف العقارية ستستقبل الطلاب لتسديد السلف المالية الخاصة بمفاضلات الموازي حتى خلال أيام السبت.

وكانت الوزارة أصدرت المفاضلات المذكورة في الرابع عشر من الشهر الجاري وحددت فترة التقدم لها خلال الفترة ما بين 20 و27-10-2021.