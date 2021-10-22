“سورية والمناخ الدولي الجديد” في ملتقى البعث بحماه

البعث ميديا || حماه – حسان المحمد

قدم المحلل السياسي الدكتور طالب إبراهيم في ملتقى البعث للحوار الفكري الخامس في فرع الحزب بحماه ندوة بعنوان “سورية والمناخ الدولي الجديد” بحضور أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس طارق كريشاتي.

وتناولت الندوة الفكرية محاور كثيرة منها حضور سورية المؤثر في التحولات العالمية ، وتشكل المحاور السياسية و المتغيرات الإيجابية القادمة التي فرضها الصمود السوري و الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري.. كما قدّمت الندوة رؤية مشرقة لمستقبل المنطقة حسب المعطيات الواضحة.

حيث عرض الدكتور طالب إبراهيم عرضاً تفصيلياً عن الواقع السياسي الراهن والفروقات السابقة للسياسات الدولية والانفتاح الدولي نحو سورية وجعل بعض الدول المعادية لسورية لاتخاذ قرار بعودة العلاقات بعد إيقانها أن الدولة والشعب السوري منتصر رغم كل أنواع الحروب العسكرية والاقتصادية والإعلامية التي مارستها الفصائل الإرها.بية المختلفة وداعميها المختلفين.

مبيناً أن عمق العلاقات السورية مع الدول الكبرى كروسيا والصين وإيران والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري خلال الحرب الكونية وضعت الولايات الأمريكية المتحدة بأسوء كابوس وهو عودة التوازن الاستراتيجي بين الدول الكبرى والمحافظة على دعم حركات المقاو.مة ضد العدو الصهيوني.

وبيّن الرفيق ابراهيم أن العديد من الدول ستتجه نحو إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية واعقب الندوة مداخلات عدة أغنت اللقاء الفكري.

حضر الملتقى الرفاق أعضاء قيادة الفرع ورؤساء فروع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وقيادات الشعب الحزبية ومدراء الدوائر الرسمية وجمهور من المواطنين.