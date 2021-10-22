وقفة احتجاجية في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي تنديدا بممارسات النظام التركي وعدوانه

البعث ميديا || حلب – معن الغادري:

نظم أهالي مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية للتعبير عن الرفض الشعبي لممارسات النظام التركي وعدوانه الوحشي على الشعب السوري واحتلال أراضيه.

ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن السخط الشعبي لممارسات النظام التركي ومطالبات بانهاء التواجد التركي الغير شرعي على الاراضي السورية، وانهاء الاحتلال التركي والتواجد الغير شرعي للمليشيات المدعومة من النظام التركي والجيش التركي في المدن السورية.

كما رفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد وحيّا المواطنون الجيش العربي السوري، آملين تحرير الأراضي السورية من المحتلين وعودة الامن والامان إلى كل شبر من الأرض السورية.