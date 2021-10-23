23, 10, 2021 - 1:25 مساءً

الاتحاد بطل كأس السوبر السورية بكرة السلة

رياضة 

توج فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس السوبر بكرة السلة بنسختها الأولى بعد فوزه على الوحدة بنتيجة 60-52 نقطة في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق وسط حضور جماهيري كبير.

الربع الأول انتهى لمصلحة الاتحاد بواقع 16-7 نقاط بينما تقدم الوحدة في الربع الثاني بواقع 18-7 نقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة 25-23 نقطة بينما انتهت المباراة لمصلحة الاتحاد بنتيجة 60-52 نقطة ليتوج بلقب البطولة.

وكان فريقا الوحدة والاتحاد تأهلا إلى المباراة النهائية بحلولهما بالمركزين الأول والثاني في ختام الدور الأول الذي أقيم من مرحلة واحدة.

 

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