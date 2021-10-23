الخارجية الإيرانية: المحادثات حول الاتفاق النووي ستستأنف قريباً

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن المحادثات مع دول مجموعة 4+1 حول الاتفاق النووي ستستأنف قريباً.

وأشار عبد اللهيان خلال لقاءه مع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) خسرو ناظري إلى أن محادثات إيران الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي في طهران واستمرارها أدت إلى الدفع قدماً نحو استئناف المحادثات النووية مع مجموعة 4+1 والتي تشمل روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا خلال الأشهر الماضية عدة جولات من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي واختتمت الجولة السادسة منها في الـ 20 من حزيران الماضي.