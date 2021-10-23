تقديم خدمات تسديد الرسوم لـ 15449 طالباً جامعياً في فروع المصرف العقاري السبعة في دمشق وحلب

قدّم المصرف العقاري عبر فروعه السبعة الموجودة في محافظتي دمشق وحلب خدمات تسديد الرسوم لـ 15449 طالباً جامعياً، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وهذا العدد يمثل أكثر من 77% من إجمالي عدد الطلاب المطلوب دفع رسوم تسجيلهم عن طريق المصرف، أي أنه وسطياً قدم كل فرع خدمات تسديد الرسوم لأكثر من 1100 طالب يومياً.

بحسب بيانات المصرف العقاري، تم تسديد الرسوم لـ 11606 طلاب في دمشق وحدهاً، عن طريق 5 فروع للمصرف العقاري، بينما تم تسديد الرسوم لـ 3843 طالب في محافظة حلب، عن طريق فرعين، وهي الفروع العاملة في تلك المحافظات.

كان الضغط الأكبر نسبياً على فروع المصرف يوم الخميس الماضي، حيث تم تسديد الرسوم لـ 7985 طالباً، مقارنةً بـ 7464 طلباً يوم الأربعاء.

استجابة لحالة الضغط والازدحام، كان المصرف قد مدّد ساعات العمل حتى الخامسة مساءاً لغاية نهاية الاسبوع الجاري، كما فتح أبوابه اليوم السبت من 8.30 صباحاً، ومستمر بتقديم الخدمات حتى الساعة 5 مساءاً، لضمان تقديم الخدمات لكافة الطلاب الذين يقدّر عددهم بقرابة 20 ألف طالباً.

من أسباب الازدحام أن فترة التسجيل كانت تنتهي بتاريخ 27 الشهر الجاري، لكن وزارة التعليم العالي استجابت بتمديد مواعيد قبول التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي ومنح الجامعات الخاصة لغاية يوم الاثنين ١ / ١١ / ٢٠٢١، ويؤكد مدير عام المصرف مدين علي أنه تم البدء بإجراءات بالتعاون الكامل مع رئاسة جامعة دمشق للحيلولة دون تكرار الازدحام في المستقبل.