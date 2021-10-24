الكتاب السوري 2021 يستعد للانطلاق بمعرضه قريبا

تحت شعار “كتابنا.. غدنا” تنطلق في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري فعاليات “معرض الكتاب السوري 2021” وذلك في “مكتبة الأسد الوطنية” بدمشق.

المعرض الذي تقيمه وزارة الثقافة السورية ويستمر حتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يشمل فعاليات ثقافية وفنية تضم ندوات وحفلات موسيقية وعروض سينمائية.

وفي تصريح لها الشهر الماضي، أكدت وزيرة الثقافة لبانة مشوّح أن “معرض الكتاب السوري” ليس بديلاً لــ “معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب”، بل جاء “تلبية لرغبة القراء والمثقفين ودور النشر في إقامة معرض للكتاب، وللاطلاع على واقع حال الكتاب السوري وتقديمه للجمهور”.

يذكر أن المعرض متوقف منذ عامين بسبب انتشار فيروس “كورونا”، والذي كانت تشارك فيه مئات دور النشر العربية والعالمية.