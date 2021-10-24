جراء تفشي فيروس كورونا.. إغلاق صالات التعازي والأفراح في طرطوس

لحين إعادة تقييم الوضع الصحي، قررت خلية الطوارئ المركزية في محافظة طرطوس إغلاق صالات التعازي والأعراس والأفراح مؤقتاً، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكلفت الخلية مديرية السياحة التعميم على كل المنشآت السياحية والمطاعم وغيرها بضرورة التقيد بأن لا تزيد نسبة الإشغال على 50% والتشدد بمعاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وفي تصريح لوكالة سانا، بين أمين عام المحافظة، حيدر مرهج، أن قرار الإغلاق جاء بناء على الاطلاع على واقع الإصابات من قبل مديرية الصحة ومديري المشافي العامة، والتي بينت أن المحافظة بحالة ذروة حقيقية وأعلى من الذروة الماضية، لافتاً إلى أن نسب الإشغال تامة بأقسام العزل في المشافي العامة بالمحافظة لكن الكادر الطبي لا يزال مسيطراً على الوضع.

وأشار إلى أن المحافظة وضعت سيارات خدمة خاصة من أجل نقل أسطوانات الأوكسجين وتأمينها للمشافي، إضافة لتخصيص 45 سريراً ضمن المشافي الخاصة لاستقبال مرضى الكورونا من كل الفئات العمرية.

وأوضح مرهج بأنه تم تكليف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة ومدير الصحة ومدير الصناعة متابعة عمل معملي الأوكسجين الموجودين في المحافظة، وتكليف مديرية التخطيط بالتنسيق مع مدير الصحة لتأمين مستلزمات الهيئات والمشافي والمراكز الصحية وتسطير كتاب بالاحتياج إلى الجهات المعنية بدمشق، إضافة إلى توجيه مديرية الصحة لمتابعة تأمين الدواء الخاص بالبروتوكول العلاجي في الهيئات والمشافي وتوفيره ضمن الصيدليات بالأسعار الرسمية.