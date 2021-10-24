صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين من الحرائق أول تشرين الثاني قيمتها ٦.٤٠٥ مليار ليرة

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

تستأنف مديرية الزراعة في اللاذقية توزيع التعويضات المالية على المزارعين المتضررين من الحرائق التي اندلعت العام الماضي و ذلك اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني القادم و ذلك استكمالاً للجهود الحكومية في تعويض المتضررين من الحرائق التي اندلعت العام الماضي خلال الفترة بين 9 – 11 تشرين الأول في محافظة اللاذقية .

و لأجل وضع برنامج عمل لدفع تعويضات المرحلة الثانية المقررة للعام الجاري و البالغة نسبتها ٢٥ بالمئة من حجم التعويضات الكاملة فقد ترأس محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم اًجتماعاً في مديرية الزراعة بحضور مدير الزراعة المهندس باسم دوبا ومعاوني المدير و رؤساء دوائر الزراعة والمحاسبين في مناطق المحافظة .

ووفق الاحصائيات سيتم توزيع حوالي 6،405 مليارات ليرة سورية على المزارعين المتضررين البالغ عددهم 19686 مزارعا وفق جداول واحصائيات المتضررين فيما تم توزيع حوالي 13،5 مليار ليرة على المزارعين أنفسهم خلال العام الماضي.

المحافظ السالم أكد ان المحافظة ستقدم كل المؤازرة المطلوبة لعمل لجان توزيع التعويضات في مناطق المحافظة ومنها وضع اي مقر للدوائر الحكومية في مناطق التوزيع تحت تصرف اللجان في حال عدم وجود وحدات ارشادية فيها..وتامين حماية نقل الأموال وتوزيعها بالتنسيق مع قيادة الشرطة.

ودعا المحافظ الى إنجاز الأعمال في وقتها و عدم التاخير بالعمل ،و تسليم التعويضات للمتضررين انفسهم او بموجب وكالات مصدقة أصولا و التدقيق في تسليم الأموال للمزارعين من قبل اللجنة والتوزيع بموجب الدور وعدم إفساح المجال للتجاوزات.

وبيّن المهندس دوبا ان المديرية انجزت كل الترتيبات المطلوبة من حيث التنسيق مع المصارف ووضع برنامج زمني ومواعيد التوزيع في كل قرية والتي سيتم الإعلان عنها مسبقاً لتسهيل عمل اللجان وتخفيف الأعباء عن المزارعين المتضررين.

وتطرق الاجتماع ايضا إلى بيان واقع تسويق موسم الحمضيات من حيث السعر وتوفير الآليات للتسويق وواقع السوق والإجراءات المطلوبة لدعم تسويق المادة والمزارعين.