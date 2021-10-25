تحديد سعر جديد للأمبيرات بحلب وعقوبات رادعة بحق المخالفين
حلب – معن الغادري
حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه اليوم سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية بمبلغ /125/ ل.س لمولدات “الأمبير ” المرخصة وذلك عقب تطبيق قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن تحديد سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة سورية للتر الواحد، وجاء تحديد السعر الحديد للأمبير الواحد بناء على توصية لجنة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب .
وتضمن قرار المكتب التنفيذي أن يلتزم أصحاب المولدات بالإعلان عن الأسعار المحددة بشكل واضح وفي مكان ظاهر للعيان بالإعلان عن الأسعار، ويعاقب المخالِفون لهذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 .
وشدد المجلس على ضرورة الإلتزام بالتسعيرة الجديدة بعد توفير مادة المازوت بالسعر الجديد ، موجهاً مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة لمتابعة المخالفات وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق المرسوم 8 لعام 2021 .
كما صادق المكتب التنفيذي خلال اجتماعه على عدد من المشاريع الخدمية شملت ، مشروع أعمال هدم للأبنية المتصدعة مع التدعيم المؤقت في مديرية خدمات باب النيرب، مشروع تقديم مواد واحضارات لصالح مجلس مدينة حلب لكافة المديريات الخدمية لعام 2021 ، مشروع إعادة تأهيل مخبر نواة الإعداء الحيوية بحلب (تجهيزات)، و مشروع الصرف الصحي لبعض الشوارع التابعة لبلدية وضحة لعام 2021، ومشروع تقديم مستلزمات ومستهلكات طبية لزوم مديرية الصحة .