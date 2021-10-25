سورية تحرز فضيتين في البطولة العربية للسباحة

حقق السباحان السوريان أيمن كلزية وعمر عباس ميداليتين فضيتين في سباقي 50 متر فراشة و 200 متر حرة على التوالي في البطولة العربية المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة 174 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية.

وظفر السباح كلزية بالميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 24.52 ثانية بينما توج عباس بالميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة

بعد تسجيله زمنا قدره 1.49.15 دقيقة.

وكانت السباحة إنانا سليمان نالت أمس الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر حرة بعد تسجيلها رقما قدره 17.53 دقيقة.