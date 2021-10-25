ميرضيائيف رئيساً لاوزبكستان لولاية رئاسية ثانية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية أوزبكستان عن إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضيائيف لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات بعد حصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس اللجنة زين الدين نظام خودجاييف قوله بالنسبة لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الأوزبكي شوكت ميرضيائيف فإن 80.1 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالحه.

وكانت خمس شخصيات بينهم الرئيس الحالي ترشحوا للانتخابات التي جرت أمس في البلاد وحسب الدستور الأوزبكي يتعين على المرشح الحصول على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين على ألا تقل نسبة المشاركة فيها عن 33 بالمئة.