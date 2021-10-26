إلغاء مخصصات ٧٣ ميكروباص من المازوت بسبب تسربها من خدمة خطّها

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

بسبب عدم التزامها بخدمة خطّها و تسربها منها فقد ألغت محافظة اللاذقية مخصصات ٧٣ ميكرو باص من مادة المازوت تبين انها متسربة عن خط حي سقوبين بمدينة اللاذقية حيث تبيع مخصصاتها من مادة المازوت في السوق بدلاً من تخديم الأهالي.

محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم كلّف خلال اجتماع المكتب التنفيذي عضو المكتب لقطاع النقل مالك الخير للتنسيق مع مديرية النقل لاتخاذ إجراءات اشد بحق المخالفين الذين امتنعوا عن خدمة النقل العام لقاء بيع مخصصاتهم من مادة المازوت.