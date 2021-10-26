النفط يتراجع بعد موجة صعود

بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم تراجعت أسعار النفط اليوم.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا بما يعادل 3ر0 بالمئة إلى 55ر83 دولارا للبرميل بعد إغلاقها في الجلسة السابقة دون تغير يذكر عقب اقترابها من مستويات مرتفعة قياسية.

وبحسب وكالة “رويترز”، لم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها إذ انخفضت هي الأخرى 20 سنتا أو 2ر0 بالمئة إلى 79ر85 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 5ر0 في المئة أمس.

وفي حين تراجعت أسواق الفحم والطاقة في الصين بعض الشيء بعد تدخل الحكومة فإن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة عالميا مع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا وسيط الخدمات المالية في مذكرة: إن “التوقعات بالنسبة للشهر المقبل الأكثر برودة تجعل المتعاملين في الطاقة يستعدون لسوق شحيحة للغاية مع طلب لم يسبق له مثيل هذا الشتاء”.