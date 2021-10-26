سفير سورية لدى أرمينيا يبحث تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين

بحث سفير سورية لدى أرمينيا، محمد حاج إبراهيم، مع وزير الاقتصاد الأرميني، فاهان كيروبيان، سبل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين.

وتناول اللقاء مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي سيتم التوقيع عليها خلال الاجتماع القادم للجنة الحكومية المشتركة، حيث أعرب كيروبيان، باعتباره رئيس الجانب الأرميني في اللجنة المذكورة، عن رغبته بعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين خلال اجتماع اللجنة، مشدداً على أهمية وجود رحلات طيران مباشرة بين البلدين لجهة تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأكد حرص بلاده على تطوير التعاون مع سورية وقال: “ينبغي الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والإنسانية الرفيعة القائمة بين البلدين” معرباً عن استعداده لاتخاذ خطوات عملية على هذا الصعيد

من جانبه أعرب السفير حاج إبراهيم عن التقدير والشكر لموقف أرمينيا حكومة وشعباً تجاه سورية والشعب السوري طوال فترة الأزمة متمنياً التقدم والازدهار لأرمينيا والشعب الأرميني لافتاً إلى أهمية عقد اللجنة الحكومية السورية الأرمينية المشتركة.

هذا وتمت مناقشة التسهيلات والامتيازات التي من الممكن الحصول عليها لصناعيي البلدين فضلاً عن أساليب تطوير الروابط التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري.

.